العدوان على غزة.. 1615 غارة إسرائيلية و244 مليون دولار خسائر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم التاسع على التوالي.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الثلاثاء، إن “خسائر قصف الاحتلال تقترب من 244 مليون دولار، بينما دمر الاحتلال 73 مقرا حكوميا وشبكات للمياه والصرف الصحي وشن 1615 غارة واعتداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأوضح معروف، خلال الإيجاز اليومي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأضاف معروف، أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال الليلة الماضية بلغت أكثر من 165، حيث تركز القصف غرب وشرق مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار إلى أن العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل الفلسطينيين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار، منها: 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار.

1174 وحدة ما بين هدم كلي وبليغ

وبين أن قصف المنازل والبيوت السكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن 7073 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

وأنه تم قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي بلغ عدد 156، وهدم كلي لحق بـ33 مقرا إعلاميا، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 54 مليون دولار.

ولفت إلى أن 73 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، تم قصفها وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة 23 مليون دولار، كذلك تضررت 57 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

27 مليون دولار خسائر

فيما بلغت أضرار قصف المزارع الحيوانية والأراضي الزراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر 22 مليون دولار، أما الخسائر المباشرة بلغت 27 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.

كذلك تعرضت الشوارع والبنى التحتية الممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 22 مليون دولار، فيما الخسائر المباشرة بلغت فيمتها 12 مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء ، وتضررت عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر أكثر من 5.5 مليون دولار.

وتضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت 6.1 مليون دولار، وتعرض 8 مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ وتضرر 29 مسجد وكنيسة واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة 5 ملايين دولار.

فيما يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر، وخلفت جريمة الاحتلال المستمرة واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.