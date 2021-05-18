لهذه الأسباب.. رئيس "طيران الإمارات" متفائل بتعافي قطاع السفر في 2021

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أبدى الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات تفاؤله تجاه أداء قطاع السفر هذا العام في الإمارات.



ويرى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، أن من أسباب تفاؤله بشأن تعافي قطاع السفر، ارتفاع أعداد المسافرين الحاصلين على اللقاح، بالإضافة إلى رفع القيود على السفر في العديد من البلدان.

وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من منح أكثر من 12 مليون لقاح حتى الآن، فيما تحقق دول المنطقة تقدماً أيضاً في عمليات التطعيم، بحسب قناة "العربية".

وفي معرض تعليقه نوه بوجود بوادر مبشرة من بعض دول العالم التي أصبح من الممكن فتح السفر إليها مع عودة حرية التنقل بشكل أبسط وأسلس مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار أيضا إلى أن نشاط قطاع الطيران يشكل حاليا ما نسبته 35% فقط مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وبخصوص الإقبال على الدرجات الممتازة مثل الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على متن طائرات "طيران الإمارات"، قال الشيخ أحمد بن سعيد إنها تشهد نسباً عالية، مع وجود ميزات جيدة في طائرات الشركة التي تتوفر على الغرف المقفلة مع توفير التباعد، ما ساعد على الإقبال الجيد ودعم الأسعار على هذه الخطوط.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بأمان عبر شبكتها العالمية، كما تحافظ دبي على مكانتها كواحدة من أشهر وجهات العطلات والتوقف في العالم.

حيث توفر لزوارها الشواطئ المشمسة النظيفة ومرافق الضيافة والترفيه الراقية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.

ودبي أيضا واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.