دولة الإمارات تقدم 11,5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 104,593 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 11,594,068 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".