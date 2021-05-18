شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تفوز بعضوية مجلس إدارة "العمل الدولية " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت سيدة الأعمال البحرينية سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب عن مجموعة أصحاب الاعمال لدول غرب اسيا، ولمدة ثلاث سنوات من (2021 - 2024)، وذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي لأصحاب الأعمال العرب بدول غرب آسيا الذي عقد اليوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021.

وتعتبر البحرينية سونيا جناحي أول سيدة أعمال عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس منظمة العمل الدولية ، ويشكل فوزها بهذا المنصب الدولي إنجازاً بحرينياً كبيراً في مجالات العمل والإنتاج بمختلف أطرافهما لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن هذا الفوز يؤكد على مكانة المرأة البحرينية دولياً وإقليمياً وإنجاز يضاف إلى سجل المرأة البحرينية وانجازاتها المتعددة على مختلف الأصعدة وصولاً للريادة العالمية.