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دولة الإمارات تقدم 11,5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 11,5 مليون جرعة من لقاحات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 104,593 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 11,594,068 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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