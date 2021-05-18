دولة الإمارات ترسل 48 طنا من المواد الغذائية إلى إندونيسيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أرسلت دولة الإمارات، الإثنين، طائرة تحمل على متنها 48 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية إندونيسيا.



وذلك لدعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود وتعزيز جهودها في مواجهة التداعيات الناجمة عن "كوفيد-19".

وقال عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان لوكالة أنباء الإمارات: "دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وإنه تم إرسال هذه الطائرة في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين".

ولفت إلى أن دولة الإمارات أرسلت في أبريل 2020 طائرة تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية لدعم جهود إندونيسيا في مكافحة واحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19"، واستفاد منها نحو 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.