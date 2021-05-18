رئيس الوزراء الإسباني: المغرب صديق لبلادنا ويجب أن يظل كذلك

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، إن المغرب صديق لبلاده ويجب أن يظل كذلك.



تصريحات رئيس الوزراء الإسباني جاءت على خلفية إعلان وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا إعادة 2700 مهاجر إلى المغرب من بين أكثر من 6 آلاف دخلوا إلى جيب سبتة سباحة على مدى اليومين الماضيين.

وأرسلت السلطات الإسبانية 200 من أفراد الشرطة إلى سبتة لتعزيز القوات البالغ قوامها 1200 فرد وتقوم بحراسة الحدود مع المغرب في الوقت الراهن.

وسيحرس الجنود الحدود بالتعاون مع الشرطة الإسبانية في مواقع حساسة داخل الجيب للحفاظ على النظام في الشوارع.

وصرح متحدث باسم وفد الحكومة الإسبانية بأن شخصا توفي أثناء محاولة دخول الجيب.

ويجري نقل البالغين من الوافدين إلى ملعب كرة قدم محلي لإعادتهم إلى المغرب، بينما يُرسل القصر إلى مبنى صناعي.

وظل جيبا سبتة ومليلية، اللذان تسيطر عليهما إسبانيا ويقعان على الساحل الشمالي للمغرب، جاذبين للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.

ويأتي وصول المهاجرين في وقت يشهد زيادة في التوتر بين إسبانيا والمغرب بشأن مصير إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي يعالج في أحد مستشفيات إسبانيا.