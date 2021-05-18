شركة الطيران الروسية إيروفلوت تلغي معظم الرحلات الجوية إلى تركيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

ألغت شركة الطيران الروسية إيروفلوت معظم الرحلات الجوية إلى تركيا المقررة في يونيو (حزيران)، في إشارة إلى عقبة جديدة أمام تركيا لرفض الحظر الروسي للسفر إليها.



وحسيب موقع "أحوال تركية"، أعلنت شركة الطيران الروسية أمس الاثنين، قرار الإلغاء، بالتزامن مع سفر مسؤولين أتراك كبار إلى موسكو لإجراء محادثات على رفع الحظر.

وحظرت روسيا السفر إلى تركيا في أبريل (نيسان) بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا باستثناء رحلتين أسبوعيتين بين موسكو وإسطنبول.

وتضغط تركيا لرفع الحظر الروسي، الذي فُرض خلال التوتر بين البلدين بسبب أوكرانيا، لبدء موسمها السياحي.

وقالت شركة إيروفلوت في البيان: "أوقفنا المبيعات وألغينا جميع الرحلات الجوية إلى تركيا في يونيو (حزيران)، باستثناء رحلتين في الأسبوع سمحت بهما فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا".

وتعتمد تركيا على السياحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتمويل عجز الحساب الجاري، والذي يبلغ حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسبب تراجع دخل السياحة في العام الماضي في الضغط على الليرة التي سجلت مستوى قياسياً منخفضاً مقابل العملات الرئيسية، ما أدى إلى تضخم قياسي.