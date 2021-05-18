الرئيس المصري يعلن تقديم بلاده مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية