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ماكرون والسيسي وملك الأردن يتبحثون التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

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محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الثلاثاء مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً للتوسط في خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف إطلاق نار سريع وتجنب توسع النزاع، وفق قصر الإليزيه.

 

وناقش ماكرون، أمس الاثنين مع نظيره المصري في باريس المسألة، وأعلن نيتهما المشتركة طلب مساندة  الأردن للوساطة في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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