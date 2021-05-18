السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 298 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 298 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وشفاء 407 أشخاص، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 133 إصابة و251 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 182 ألفًا و12 شخصًا، بينهم 10 آلاف و130 حالة نشطة، ووفاة 3097 شخصًا.

وتلقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

وكان رئيس الحكومة الوطنية قد تلقى أول جرعة من اللقاح، في أبريل/نيسان الماضي، رفقة عدد من وزراء الحكومة.

من جانبه، قال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس.