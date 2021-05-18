الاحتلال الاسرائيلي يواصل شن غاراته على قطاع غزة

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غاراتها العنيفة على قطاع غزة، مستهدفة المنازل والمؤسسات والبنى التحتية.



وذكرت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، ما ادى الى تدميره بالكامل، بالاضافة الى موقع للمقاومة في بني سهيلا شرق خانيونس، وقصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ على عمارة سكنية بالقرب من الجامعة الإسلامية غرب غزة، ما ادى الى تدميرها والحاق اضرار بمنازل مجاورة، وقصفت منزلا في حي النصر شمال غرب غزة، ومبنى يضم مكتباً لشؤون الأسرى ومجمع أنصار الحكومي، واراض زراعية وبنية تحتية في مناطق التوام والخزندار والمقوسي وجبل الريس والشيخ زايد، ما تسبب بأضرار في منازل المواطنين المجاورة.