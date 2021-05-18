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الاحتلال الاسرائيلي يواصل شن غاراته على قطاع غزة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غاراتها العنيفة على قطاع غزة، مستهدفة المنازل والمؤسسات والبنى التحتية.

 

وذكرت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، ما ادى الى تدميره بالكامل، بالاضافة الى موقع للمقاومة في بني سهيلا شرق خانيونس، وقصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ على عمارة سكنية بالقرب من الجامعة الإسلامية غرب غزة، ما ادى الى تدميرها والحاق اضرار بمنازل مجاورة، وقصفت منزلا في حي النصر شمال غرب غزة، ومبنى يضم مكتباً لشؤون الأسرى ومجمع أنصار الحكومي، واراض زراعية وبنية تحتية في مناطق التوام والخزندار والمقوسي وجبل الريس والشيخ زايد، ما تسبب بأضرار في منازل المواطنين المجاورة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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