شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون : إفريقيا بحاجة إلى "صفقة جديدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن إفريقيا بحاجة إلى "صفقة جديدة" تمنح القارة فرصة لالتقاط الأنفاس.

جاء ذلك خلال استضافة ماكرون القادة الأفارقة ورؤساء مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في باريس اليوم الثلاثاء، لإيجاد السبل لتمويل الاقتصادات الإفريقية المتضررة من جائحة كوفيد-19 وبحث معالجة ديون القارة البالغة مليارات الدولارات.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة راديو فرنسا الدولي اليوم "خصوصية إفريقيا هي أنها لا تملك الإمكانيات المالية اليوم لحماية اقتصادها وإنعاشه كما فعلت جميع القارات الأخرى".

تجمع القمة حوالي 30 رئيس دولة إفريقيا وأوروبيا، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي.

يُقدر البنك الإفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام مع تعرض العديد من البلدان الإفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة.