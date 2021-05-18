شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توقف رجل أعمال باع آلات للمخابرات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل أعمال ألماني بسبب بيعه آلات لجهاز استخباراتي روسي بدون الحصول على تصريح من السلطات الألمانية.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي اليوم الثلاثاء أن موظفي هيئة الجمارك في لايبتسيج قبضت على الرجل اليوم. وتم تفتيش مكاتب ومنازل للمتهم هناك. ومن المنتظر أن يقرر قاضي تحقيقات اليوم ما يإذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

ويتهم الادعاء العام الرجل بتصدير آلتين في يونيو عام 2019 وجهاز آخر عقب ذلك بشهر إلى روسيا بدون الحصول على تصريح.