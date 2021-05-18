شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب حركة عدم الانحياز بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت باكستان حركة عدم الانحياز بأداء دورها للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في اجتماع مكتب التنسيق التابع للحركة في نيويورك لمناقشة تطورات الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مضيفًا أن حركة عدم الانحياز يجب أن تعمل من أجل استعادة الشرعية الدولية والسعي لحل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.