شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون وفنانون لبنانيون : «شربل» لا يمثل لبنان ومفروضًا يستقيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إليسا : يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية للبنان

• نادين خماش : الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي

• بولا يعقوبيان : شربل نتاج طبيعي لزمن الانحطاط الشامل

• نديم جمايل : شربل وهبة داس مصلحة البلد العليا ويجب أن يستقيل

• نهاد مشنوق: لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان وتصريح وزيره لا يمثلنا

• رئيس حركة شباب لبنان : دور المملكة الريادي منذ تأسيسها لا يلطّخه كلام غبيّ

عبر عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمثقفين في لبنان ، عن استيائهم من تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، والتي وصفوها في تغريداتهم بإنها تصدر عن "وزير الغباء الخارجي".

وقالت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي :"عهد الفشل والغباء ، "شربل وهبة" قبل ما تفكر بالـ ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار، بل ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!! يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية للبنان !! غبي!!!

وكتبت الإعلامية نادين خماش : "أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية يعيشون في أمن وأمان دول الخليج .. مطمئنة على مستقبل زاهر ينتظرهم، وُلدوا في بيئة سليمة إنسانية ولا طائفية.. لبنانهم لا يشبه حكامه .. لبنانهم راقي ولا يعكس عقدة النقص لدى عدد من تجار السياسة فيه.. دول الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي".

وقالت الإعلامية مها حطيط عبر حسابها على تويتر: "في يوم من الايام كان شارل مالك وزير خارجية لبنان. كيف وصلنا الى هنا؟ كيف سمحنا بكل هذا الانحدار؟"

وكتبت ماريا مخلوف : "لا ولا ولا اصدق ماذا قال ؟ ! معقول الجهل اصبح بهذا الشكل في لبنان .. شربل وهبة متخلف عقلياً .. وجه مصاب بدوار"

فيما أوضحت الاعلامية والسياسية بولا يعقوبيان عبر حسابها على تويتر: وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة نتاج طبيعي لزمن الانحطاط الشامل، اننا نغرق اكثر كل يوم في حضيض سلطة المافيا الفاشية القابضة على لبنان .. الشعب اللبناني براء من عنصريتهم المقيته ومستواهم المنحط ، يخافون حتى الانتخابات النقابية لان الطغمة اصبحت مكشوفة والقناع سقط".

وقال السياسي اللبناني نديم جمايل : "ندفع اليوم ثمن معاداة ومهاجمة الدول الشقيقة اكثر من اي وقت مضى، فالعزلة العربية والدولية غير مسبوقة .. شربل وهبة المؤتمن على علاقات لبنان الخارجية داس مصلحة البلد العليا، وتناسى انه وزير خارجية الدولة لا وزير خارجية الدويلة .. شربل وهبة اقله استقيل!

ووصف النائب اللبناني نهاد مشنوق "شربل" بـ "وزير الغباء الخارجي" ، وأضاف عبر حسابه الشخصي : لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان، وتصريح وزيره لا يمثّل لبنان.

وكتب رئيس حركة شباب لبنان إيلي صليبا : الى وزير الخارجية: أولا البدو اهل شهامة وعزّة ونخوة وليسوا كالتابعين المأجورين، ثانيا المملكة العربية السعودية الشقيق الاكبر للدول العربية وقبلة المسلمين ولم تقصّر مع اي دولة شقيقة يوما، ثالثا كل ما اتهمت المملكة به باطل ومرفوض ولا يمثلنا، رابعا دور المملكة الريادي منذ تأسيسها لا يلطّخه كلام غبيّ.