موجة غضب ضد وزير الخارجية اللبناني.. ومغردون: نطالب برد حازم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتفاضة غضب خليجية على ساحات موقع التواصل الاجتماعي رفضت تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة "المسيئة".

مغردون وبينهم كتاب وإعلاميون وقادة رأي صبوا جام غضبهم على الوزير وهبة، الذي اتهموه بالعنصرية والإساءة لدول الخليج، مطالبين برد حازم من دول مجلس التعاون على تلك التصريحات.

وكان وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، وجه خلالها إساءات للسعودية، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة خلال المقابلة التي بثت أمس الإثنين عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساء لدول الخليج بالقول: إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وجاء وصف أهل المحبة بعد أن قال سلمان الأنصاري خلال اللقاء "إن الشعب السعودي يكن للبنان واللبنانيين كل محبة "، كما أشار شربل خلال حديثه إلى موقع الشاشة التي كان يظهر فيها الضيف السعودي.

وعندما سألته المذيعة هل تقصد بهذه الاتهامات دول الخليج، قال لها لا أريد أن أسمي أحد، دون أن ينفي أن هذا قصده.

ونشر سلمان الأنصاري مقطع فيديو للمشادة التي تضمنت إساءات من شربل للسعودية، ووصفه بأنه من أهل البدو، معلقا عليها:"إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق"وزير" خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة".

وأردف:"أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!)"، ليردف: "وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض ! وسأكتفي"حاليا"بنشر هذه الجزئية!"



الصدق في معرض الكذب

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز علق على وصف وهبة للأنصاري بأنه من أهل البدو قائلا: "شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا: هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك."

وأردف :"تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!".





"شين و قوي عين"

أما الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود فقد أبدى استغرابه من "وزير خارجية" بهذا المستوى الضحل من التفكير و بلده قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام، وهو يسيء و يتهم دولة شقيقه وقفت وساندت بلده بكل حب و سخاء بهذه الأكاذيب و الادعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بأنهم بدو وهي فخر لكل عربي أصيل ! "شين و قوي عين".

في السياق نفسه علق رجل الأعمال الإماراتي المعروف خلف أحمد الحبتور قائلا: "وإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ فهي الشّهادةُ لي بأنّي كاملُ"، البداوة شرف لنا وتاريخنا نحن أهل الخليج، علمتنا الرجولة والحلم والحكمة. وإخواننا اللبنانيون في الخليج العربي منا وفينا، نعرفهم تمام المعرفة، ولا شيء يؤثر على علاقتنا المتينة بهم."





مطالب بالرد

وطالب إعلاميون برد خليجي حازم على اتهام الوزير اللبناني لدول الخليج بدعم داعش، ف قال الإعلامي جمال الحربي: "عندما يخرج علينا وزير خارجية لبنان ليمتدح حزب الله الإرهابي ثم يتهم دول الخليج زوراً وبهتاناً بدعم داعش الإرهابية فهي اتهامات خطيرة يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب على مجلس التعاون الخليجي الرد بحزم لأن ما ذكره يمس دول مجلس التعاون الخليجي كافة.. شربل وهبة يسيئ لدول الخليج".





الإعلامي السعودي عبدالله البندر، علق قائلا :"نقطة خطيرة جداً ذكرها شربل وهبة وزير خارجية لبنان ويجب أن لا تمر مرور الكرام حيث أسهب في مدح "حزب الله" واتهم دول الخليج بدعم "داعش" لذلك وبعد هذه الاتهامات الخطيرة يجب على مجلس التعاون الخليجي الرد لأن ما ذكره يمس دول مجلس التعاون كافة."



من جهته علق الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا على تبرؤ الرئيس اللبناني ميشال عون من تصريحات شربل، قائلا :"اتفق مع ما قاله رئيس جمهورية لبنان ان وزير الخارجية والمغتربين #شربل_وهبه لا يعكس موقف الدولة والرئيس .. لان وزير الخارجية يمثل حزب لا دولة".



ومع اعتذار الوزير اللبناني عن تصريحاته ما زال الغضب على مواقع التواصل مستمرا من الإساءة، التي وردت على لسان وهبة.

واعتذر وهبة عن تصريحاته المسيئة لدول عربية، وقال في بيان صدر عنه نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا اتردد في الاعتذار عنه".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء تبرأت الرئاسة اللبنانية، من تصريحات وزير الخارجية "المسيئة"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وأكدت في بيان، نشر على حسابها بتويتر "حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

واعتبرت ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة لمحطة "الحرة" مساء أمس الإثنين من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون.



بدوره أكد حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، واستوضح من وهبة حول مواقفه وتصريحاته الإعلامية المسيئة.

