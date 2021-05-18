مقتل 5 مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة "أبو سياف" بماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الماليزية، مقتل 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة "أبو سياف"، خلال مداهمة أمنية.

وقالت الشرطة في ولاية "صباح" إن المسلحين قتلوا خلال دورية، أمس الإثنين.

وأوضحت أن العملية جرت في نفس الموقع الذي ألقت فيه الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في أنهم من أعضاء الجماعة، التي تتخذ من المنطقة عند بحر سولو بجنوب الفلبين معقلا لها.



وقال مفوض شرطة الولاية، هازان غازالي، خلال مؤتمر صحفي في كوتا كينابالو: " قام أحد رجالنا بطرق باب منزل أحد الأشخاص، ولكن قوبل بإطلاق نار، وهو ما قام رجالنا بالرد عليه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين قد أعلنتا أن حركة أبو سياف منظمة "إرهابية".

وتعد "أبو سياف" أكثر الجماعات المتشددة عنفا في الفلبين، وتُنسب لها مسؤولية تنفيذ بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد، بالإضافة لحوادث اختطاف.

ومنذ عام 2000، اختطف المسلحون العشرات من الأجانب مقابل الحصول على فدية.

وكانت الجماعة أعلنت تحالفها مع تنظيم "داعش"، المسؤول عن تنفيذ عدة تفجيرات في الفلبين.