9 أيام من التصعيد.. دمار غزة في أرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 9 أيام من التصعيد المتواصل حولت معظم مباني غزة ومنشآتها إلى ركام، ورفع حصيلة خسائرها إلى مستويات صادمة.

وفي بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أن أكثر من 1174 وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو البليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن ٧٠٧٣ وحدة سكنية بشكل جزئي أو متوسط جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ووفق البيان، جرى قصف 156 من الأبراج السكنية والمنازل وهدمها كليا، إضافة لهدم ٣٣ مقراً إعلاميا بشكل كامل، فضلا عن أضرار لحقت مئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٥٤ مليون دولار.

كما تعرض ٧٣ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، للتدمير بخسائر مباشرة تقدر بـ٢٣ مليون دولار، وفق البيان.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن ٥٧ مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية تضررت بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

كما قصفت مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ٢٢ مليون دولار، فيما قدرت خسائر مباشرة بقيمة ٢٧ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، بينها المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع.

وأشار البيان إلى أن قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي قدرت خسائره بـ٢٢ مليون دولار.

وأكد المكتب الإعلامي أن إسرائيل نفذت أكثر من ١٦١٥ غارة واعتداء منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ٢١٣ شخصا، منهم: ٦١ طفلا ٣٦ امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٤٤٢ جريحا جلهم من النساء والأطفال.





وقدر المكتب الخسائر المباشرة في قطاع الطاقة بـ١٢ مليون دولار جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

كما تضررت شبكات اتصالات وإنترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦،١ مليون دولار.

وتعرضت ٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضرر ٢٩ مسجد وكنيسة واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٥ مليون دولار.





ووفق البيان نفسه، فإن القصف خلف واقعا إنسانيا صعبا مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وفي ظل منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين، وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، بسبب إغلاق المعابر.