مصر تخصص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصر، الثلاثاء، تقديم نصف مليار دولار كمبادرة لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق هذه المبادة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.



وتتبنى "مبادرة السيسي في قطاع غزة" قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجرى الإعلان عن المبادرة في بيان عقب اجتماع بين رؤساء مصر عبدالفتاح السيسي وفرنسا إيمانويل ماكرون وعاهل الأردن الملك عبدالله في باريس.

والإثنين، عبر أول فوج من الجرحى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة معبر رفح البري، حيث سيتلقون العلاج في مصر.

وتنقل سيارات الإسعاف المصري جرحى غزة نحو مستشفيات العريش وبير العبد والإسماعيلية للعلاج.



والأحد، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

أعقب ذلك عبور عدة شاحنات مصرية معبر رفح إلى قطاع غزة لتوصيل مساعدات طبية.

وحملت الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية للقطاع لافتات كتب عليها " كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني".

وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة، صباح أمس الأحد، بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.