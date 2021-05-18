مقتل إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في قصف على أشكول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 12 منذ تأجج النزاع.

وقالت الشرطة في بيان "أصيب موقع يعيش فيه عمال أجانب بشكل مباشر بالصواريخ".

وأضاف البيان "قتل اثنان وأصيب شخص بجروح خطرة وآخر بجروح متوسطة بالإضافة إلى ثلاث إصابات طفيفة".



وفي وقت لاحق قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن هناك "4 إصابات خطيرة و10 إصابات طفيفة إثر سقوط صاروخ على أشكول".

قبل أن تعلن وسائل إعلام لاحقة أن اثنين منهم توفيا متأثرين بإصابتهما.

وجاء الإعلان بالتزامن مع دوي الصافرات في أشكول وعسقلان وأسدود وبئر السبع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنطقة تعرضت لوابل من الصواريخ.

من جانبها، أعلنت فصائل في قطاع غزة أن الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن هناك أضرار لحقت بعدد من المباني.