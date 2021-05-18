خسائر متلاحقة.. الأمن العراقي يقبض على 3 دواعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظتي كركوك والأنبار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: "بعد مُضي 24 ساعة على ضرب عدد من الأوكار للإرهابيين في حمام العليل قُتل فيها 8 عناصر من داعش، استمرت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب بعمليات تطهير المُدن من بقايا داعش".

وأضاف رسول،: "أحكم رجالنا الأبطال قبضتهم على ثلاثة إرهابيين من بقايا العصابات التكفيرية في مُحافظتي كركوك والأنبار ".

وأكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعش الإرهابية ويجدد عهده بضرب أوكارهم أينما كانت في القريب العاجل".

وفي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أفادت خلية الإعلام الأمني، بإلقاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش بعملية إنزال جوي في محافظة نينوى.

وتتصاعد هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، رغم خسارته للمدن التي سيطر عليها في أحداث يونيو/حزيران 2014، فيما تشن السلطات العسكرية في العراق حملات لملاحقة مسلحيه وتعقب خلاياه الإرهابية.

وتطارد القوات الأمنية عناصر التنظيم بغطاء جوي من قبل التحالف الدولي عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي أسفرت عن اعتقال ومقتل العشرات من داعش بينهم قيادات من الصف الأول.