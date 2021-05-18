استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في مدينة الخليل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واوضحت الوزارة في بيان ان قوات الاحتلال اطلقت النار بكثافة على الشاب اسلام زاهدة (32 عاما) مما تسبب في استشهاده.

من جانبهم ذكر شهود عيان للصحفيين في المدينة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار صوب الشاب وأصابه بجروح ومنع الإسعاف من الوصول اليه وقام باعتقاله قبل ان تعلن وزارة الصحة استشهاده.

وتسود حالة من الغضب الشعبي في الأراضي الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والانتهاكات بحق القدس والمقدسات.