ارتفاع أعداد الشهداء في غزة الى 212 فلسطينيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 212 فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بغزة الدكتور اشرف القدرة في تصريح "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 212 فلسطينيا من بينهم 61 طفلا و36 سيدة فيما أصيب 16 مسنا الى جانب اصابة 1400 اخرين".

وأوضح ان الاصابات التي وصلت الى قطاع غزة كانت بدرجات خطورة مختلفة مشيرا الى ان من بين مجمل الاصابات تم تسجيل 400 طفل و270 سيدة واصفا حالة 50 منهم بشديدة الخطورة و340 إصابة أخرى بين خطيرة ومتوسطة.

ومازال العدوان الإسرائيلي مستمرا لليوم التاسع على التوالي مخلفا اضرارا جسيمة في عشرات البنايات السكنية وتدميرا في البنية التحتية.