قتلى وجرحى من الجيش الصومالي في هجوم لحركة الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت قوات صومالية، الثلاثاء، لهجوم مسلح في محافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى عسكريين.



وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجنود الصوماليين تعرضوا لكمين مسلح أثناء عبورهم مناطق جنوب البلاد نفذته عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش، قبل أن تتبنى حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وزعمت الحركة الإرهابية مقتل 3 جنود من الجيش الإثيوبي إضافة إلى سيطرة عتاد عسكري جراء الهجوم.

وفي هذه الأثناء لم تعلق السلطات الصومالية هذا الهجوم حتى الآن كما لم يتطرق المسؤولون الأمنيون إلى مزاعم حركة الشباب.

وعاد الهدوء إلى المنطقة التي دارت الاشتباكات بين مسلحي الشباب وقوات الجيش فيها؛ حيث واصلت القوات سيرها نحو قواعدها.

وتنفذ حركة الشباب هجمات مفاجئة ضد قوات الجيش سواء عبر نصب كمائن أو هجمات مباشرة أو زرع الألغام في الشوارع العامة التي تحصد أرواح مئات المدنيين سنويا.