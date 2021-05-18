شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون والسيسي وملك الأردن يتبحثون التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الثلاثاء مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً للتوسط في خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف إطلاق نار سريع وتجنب توسع النزاع، وفق قصر الإليزيه.



وناقش ماكرون، أمس الاثنين مع نظيره المصري في باريس المسألة، وأعلن نيتهما المشتركة طلب مساندة الأردن للوساطة في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.