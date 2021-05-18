شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مباحثات فرنسية مصرية أردنية حول وقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن قصر الإليزيه عن عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات افتراضية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.



ووفق ما أعلن قصر الإليزيه، فإن المباحثات الثلاثية تسعى لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين "مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع".

وكان ماكرون قد ناقش الإثنين مع نظيره المصري الموجود في باريس المسألة، وأعلن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.