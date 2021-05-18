شكرا لقرائتكم العثور على 6 منصات إطلاق بدائية وصاروخ غراد جنوب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثر الجيش اللبناني الثلاثاء على 6 منصات بدائية لإطلاق الصواريخ وصاروخ غراد لم يُطلق جنوب البلاد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن أن ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل أمس الاثنين لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية، مضيفاً أن المدفعية ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.

22 قذيفة

من جهته قال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهوداً جارية حالياً لتحديد الموقع، مؤكداً أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.

بدورها ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها رصدت إطلاق صواريخ قرب منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان. وقالت على تويتر: "اتصل قائد اليونيفيل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقيادة الجيش الإسرائيلي وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف"، مؤكدة أن "الوضع هادئ الآن في المنطقة".

ولم ترد بعد تقارير عن إصابات أو أضرار.

من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية من أسوشيتد برس)

ثاني واقعة من نوعها

إلى ذلك تسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

يشار إلى أن هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية. وأُطلقت 3 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل الخميس لكنها سقطت بالبحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.