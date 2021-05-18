لأول مرة.. ليل غزة بلا ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية

غزة-رويترز

قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا تقارير عن سقوط ضحايا فلسطينيين خلال ليل الثلاثاء، في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في أول تراجع على ما يبدو في عدد الضحايا منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/أيار.

وقال شاهد من «رويترز» إن كثافة الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل تراجعت أيضاً بين منتصف الليل والساعة العاشرة صباحاً (07:00 بتوقيت جرينتش). وأشارت التحذيرات الإسرائيلية من الصواريخ إلى أن أحدث عمليات إطلاق للصواريخ ركزت على البلدات الحدودية وليس على أهداف أعمق داخل إسرائيل.