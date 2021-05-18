السودان يطيح رئيس القضاء ويقبل استقالة النائب العام

الخرطوم-أ.ف.ب

أقال السودان رئيس القضاء وقبل استقالة النائب العام للجمهورية، بحسب ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي. وجاء في بيان نشر في ساعة متأخرة، الاثنين: «قرر مجلس السيادة الانتقالي.. قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان». وأضاف أن المجلس «قام بإعفاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء».

وكان قد تم تعيين خير والحبر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أعقاب تظاهرات عارمة ضد حكمه. وخير كانت أول امرأة تُعين على رأس القضاء في السودان. وأوضح البيان أن الحبر قدم استقالته «عدة مرات من قبل، ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه».

والسبت، قال الجيش السوداني إنه سلم النائب العام نتائج تحقيق في مقتل متظاهرين اثنين شاركا في تجمع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 2019.