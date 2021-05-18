شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» أعطيت في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ.ف.ب

أعطيت أكثر من 200 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس «كورونا» في الاتحاد الأوروبي على ما جاء في تعداد أجرته وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، فيما بات نحو 53 مليون أوروبي محصنين بالكامل. وأعطي ما لا يقل عن 200,11 مليون جرعة لنحو 148 مليون شخص في دول الاتحاد السبع والعشرين ما يوازي 33,2 % من سكانها، على ما أظهر تعداد أُعد استناداً إلى مصادر رسمية، الثلاثاء، قرابة الساعة «08,30 بتوقيت جرينتش».

وتلقى ما لا يقل عن 52,90 مليون شخص تحصيناً كاملاً مع جرعتي لقاح أو لقاح «جونسون آند جونسون» الذي يتطلب جرعة واحدة وهم يشكلون 11,8 % من السكان. وتتميز مالطا عن غيرها من الدول الأوروبية مع تحصين 32,5 % من سكانها، في حين حصل 64 % من السكان على جرعة واحدة على الأقل. في المقابل تتخلف بلغاريا في هذا المجال مع تلقي 10,2 % فقط من سكانها جرعة واحدة من اللقاح فيما بات 6 % من السكان محصنين بالكامل.

وفي فرنسا، أعطيت 29,63 مليون جرعة إلى 20,66 مليون شخص أي 30,6 % من السكان. وبات 9,13 مليون شخص محصنين بالكامل ويشكلون 13,5% من السكان. أما ألمانيا فقد أعطت جرعة واحدة على الأقل لـ36,8 % من سكانها فيما أصبح 11,1 % من الألمان يتمتعون بحصانة كاملة.

في المقابل، تلقى أكثر من 47,7 % من سكان الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين بات 37,4 % محصنين بالكامل. وتلقى نحو 54% من البريطانيين جرعة واحدة فيما حاز 30% تحصيناً كاملاً.

وصدّر الاتحاد الأوروبي، وهو مركز حيوي لإنتاج اللقاحات في العالم، كميات من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» منتجة على أراضيه تضاهي تلك التي وزعها على دوله. وبين مطلع شباط/ فبراير و11 أيار/ مايو وافقت دول الاتحاد الـ27 على 941 طلب تصدير شملت 204 ملايين جرعة موجهة إلى 45 دولة ومنطقة على ما أظهرت أرقام المفوضية الأوروبية.