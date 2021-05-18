الإطاحة بـ 3 إرهابيين في كركوك والأنبار

بغداد: زيدان الربيعي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة إرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي في مُحافظتي كركوك والأنبار.

وقال رسول في بيان، إنه «وبعد مُضي 24 ساعة على ضرب عدد من الأوكار للإرهابيين في حمام العليل والتي قُتل على أثرها 8 عناصر من «داعش» الإرهابي، استمرت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب بعمليات تطهير المُدن من بقايا العصابات المتشددة، حيث أحكم رجالنا الأبطال قبضتهم على 3 إرهابيين من بقايا العصابات التكفيرية في محافظتي كركوك، والأنبار».