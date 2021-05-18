شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – في مقر الغرفة - مع سرجوي غوركوف رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي في جمهورية روسيا والوفد المرافق له بحضور عبدالله غرير القبيسي و هلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وعبَّر المهيري في بداية اللقاء عن سعادته بالزيارة التي تسهم في توطيد الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين الجانبين، واكتشاف مجالات الاستثمار المختلفة ذات الاهتمام المشترك مثل العلوم والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطيران وغيرها.

كذلك أكّد مدير عام غرفة أبوظبي استعداد غرفة أبوظبي لتقديم التسهيلات الممكنة كافة لرواد الأعمال والشركات الروسية للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، لا سيما تنظيم لقاءات مستقبلية مع التجار والمستثمرين الإماراتيين لإطلاعهم على الفرص السانحة في جمهورية روسيا الصديقة، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد سرجوي غوركوف رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي في جمهورية روسيا بحسن وحفاوة الاستقبال، مبدياً تطلعه إلى أن تسهم هذه اللقاءات المتبادلة في تحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد وفي شتى القطاعات الاقتصادية بين رواد الأعمال في أبوظبي ونظرائهم في روسيا، إضافةً إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي توفرها روسيا باعتبارها إحدى أكثر دول العالم امتلاكاً للموارد الطبيعية والثروات المتجددة، علاوةً على القدرات العلمية والتكنولوجية الضخمة، وبما يشكل فرصة حقيقية لاستغلالها والاستثمار بها على العديد من المستويات.