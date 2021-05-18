باستثناء فرنسا.. بيانات حديثة تؤكد ركود اقتصاد منطقة اليورو مطلع 2021

أظهرت البيانات اليوم الثلاثاء تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المئة في الربع الأول من 2021، لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة عدا فرنسا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6 في المئة مقارنة مع الربع السابق في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وبنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8 في المئة.

تتماشى الأرقام مع التقدير الأوّلي الصادر في 30 إبريل/ نيسان. وبتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2020 بنسبة 0.7 في المئة مقارنة مع الربع السابق و4.9 في المئة على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

شمل الانكماش اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. لكن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

تراجع التوظيف

وقال مكتب يوروستات إن التوظيف تراجع 0.3 في المئة عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بعد زيادته 0.4 في المئة في الربع السابق. وانطوى ذلك على انخفاض سنوي نسبته 2.1 في المئة.

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الواردات من بريطانيا تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأول من 2021 إثر خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة.

وزاد الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مع بريطانيا إلى 35.8 مليار يورو (43.73 مليار دولار) مع هبوط الصادرات بنسبة أقل بلغت 14.3 في المئة. وكان تراجع الصادرات والواردات أوضح ما يكون في يناير/ كانون الثاني وأقل حدة في مارس/ آذار.

وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع إلى 15.8 مليار يورو في مارس/ آذار من 29.9 مليار في مارس/ آذار 2020.

وبتعديله في ضوء التقلبات الموسمية، يبلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم 13 مليار يورو في مارس/ آذار من 23.1 مليار في فبراير/ شباط مع انخفاض الصادرات 0.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق بينما ارتفعت الواردات 5.6 في المئة.

(رويترز)