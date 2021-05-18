الشعبة الإماراتية تشارك في منتدى البرلمانيين الشباب

أبوظبي:

"الخليج"

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، عن بُعد، في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج اجتماعات الجمعية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، ومثل الشعبة في المنتدى سارة فلكناز، ومروان المهيري، عضوا مجموعة الشعبة في الاتحاد.

وتضمن جدول أعمال المنتدى عدداً من الجلسات، تناولت موضوعات المساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ142 من وجهة نظر الشباب، والبرلمانات والشباب و"كوفيد- 19"، وإحاطات عن الحوارات الإلكترونية بين الأجيال، وإعطاء الأولوية لتمكين الشباب من التعافي بعد الجائحة، وانتخابات مجلس منتدى البرلمانيين الشباب.

وشاركت الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "عقد جديد من عمل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات بمشاركة الشباب". وأكدت أهمية تعزيز مشاركة الشباب في البرلمان، وقدمت عرضا لجهود دولة الإمارات، في صناعة المستقبل وتوفير الفرص لتمكين الشباب.

وقالت سارة فلكناز، في مداخلتها إن العالم يشهد حالاً استثنائية، بسبب جائحة "كورونا"، التي ألقت بأعبائها الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في مختلف بلدان العالم، وأدت إلى خسارة الكثير منهم لوظائفهم وأعمالهم، إلا أن دولة الإمارات استمرت في سياستها وبرامجها الداعمة لتمكين الشباب، بوجود قيادة تؤمن بقيمتهم، وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل، فعملت جاهدة على تسليمهم زمام الأمور، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

وقدمت عرضاً أوضحت فيه جهود دولة الامارات، من أبرزها تعيين وزيرة دولة للشباب، وتولي ثلاثة وزراء شباب لحقائب وزارية هي الذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والأمن الغذائي. كما أصدرت الحكومة قراراً بإلزامية إشراك الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد. وعلى المستوى البرلماني ارتفعت نسبة تمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السابع عشر، حيث بلغت نسبة الأعضاء تحت سن الأربعين 25%، وهو رقم مرتفع بحسب المعايير البرلمانية الدولية.

وأوضحت أن الدولة تبنت عدداً من البرامج والأنشطة المعنية بتطوير مهارات الشباب، كونها أحد حلول مواجهة تحدي عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وامتدت هذه الجهود من المستوى المحلي إلى الإقليمي، بدعم الشباب العربي، حيث أطلق عدد من المبادرات في المجتمعات العربية، من أبرزها تأسيس مركز الشباب العربي، وإطلاق ملتقى ومنصة فرص الشباب العربي، وتوفير بعثات تعليمية للشباب.