تعيين تاريت مديراً لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف

تم تعيين مدير الجولف المخضرم ﻧﻚ ﺗﺎرﻳﺖ مديراً لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف، سلسلة (EAGL) المصغرة، وكبير مدققي الهانديكاب للبطولة، المقرر عقدها يوم الأحد 20 يونيو، في ملعب النار في عقارات جميرا للجولف.

سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة عبارة عن مبادرة مكونة من 9 حفر تضم ثمانية فرق مع أربعة هواة في جميع الفرق. تتمثل رؤية المؤسس والرئيس التنفيذي للدوري الإماراتي لهواة الجولف، سوديش أجاروفال وفريق إدارته، في رفع صورة لعبة الجولف للشركات إلى أعلى مستوى ومنح اللاعبين المشاركين فرصة تجربة الاحتراف في جولة اليوم بصيغة الفريق، ويعد التواصل بين لاعبي الجولف وكبار اللاعبين في مجال الجولف في الإمارات وداخل مجتمع الأعمال في الإمارات أحد الأهداف الرئيسية لمفهوم بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف.

وقال سوديش أجاروفال، المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف، عن تعيين تاريت: «يسعدنا أن ينضم إلينا نك بشكل فوري في مشروع الجولف المثير هذا. يتمتع نك بخبرة ضخمة وربما فريدة في تنظيم أحداث الجولف حول العالم وخاصة في دبي.

بدأ تاريت مسيرته المهنية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في منتجع بيلفري للجولف للجولة الأمريكية للجولف، وكان مشاركاً بشكل كبير في مختلف القدرات في تنظيم أحداث«كلوب برو»، وأحداث الجولة الأوروبية للسيدات (ثم الجولة الأمريكية للسيدات) حول العالم بالإضافة إلى كونه عضواً رئيسياً في التنظيم لجنة كأس رايدر عام 1985 في منتجع بيلفري للجولف، والتي تضمنت نك باعتباره الحكم الرسمي، وكذلك في وقت لاحق من ذلك العقد نظمت بطولة أسكتلندا المفتوحة ذات الشعبية الكبيرة والناجحة في جلين إيجلز، وهو الحدث التقليدي قبل البطولة المفتوحة العريقة. في الآونة الأخيرة، أنشأ المقيم في دبي منذ فترة طويلة اتحاد الإمارات للجولف في منتصف التسعينات ولعب دوراً رئيسياً في تنظيم بطولة دبي ديزرت كلاسيك وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف لأول 10 سنوات من وجودها.

وقال تاريت عن تعيينه: إنه لأمر رائع أن تكون قادراً على الانضمام إلى فريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف والعودة إلى لعبة الجولف. لقد أخذت إجازة على مدار العامين الماضيين لأسباب شخصية وسأعود مفعماً بالحيوية ومتحمساً لبدء العمل في هذا المشروع الصيفي. لدى سوديش وفريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف خطط طموحة لرفع مستوى لعبة جولف الشركات في دبي والإمارات العربية المتحدة والتي ينبغي الإشادة بها.

وتابع: هناك إمكانات هائلة لرؤية بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف على المدى الطويل، ولكن دعونا نرى كيف يتم تلقيها من قبل اللاعبين والجهات الراعية وصناعة الجولف في هذا المشروع التجريبي في غضون شهر واحد فقط.