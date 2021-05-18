السيسي يشارك في قمة ثلاثية "مصرية فرنسية أردنية" لبحث التطورات في فلسطين



الشارقة - اميمة ياسر -





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن حسين؛ لبحث التطورات في فلسطين.

وفي سياق منفصل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مع أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الإفريقية، مثمناً التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.