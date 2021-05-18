رسالة نارية من «تركي آل الشيخ»: أفتخر أني راعي غنم .. وظيفة أكثر من ٢٥ رسول

الشارقة - اميمة ياسر - غرد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة قائلا " أولاً أفتخر أني بدوي وأفتخر أني راعي غنم إللي على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسولا ومنهم حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ...وأفتخر أني من أرض الأبطال والصحابة ... إللي أقدر أقوله الله يعين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام ..

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أصدرت بيانا عاجلا بشأن تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الأخيرة حيث قال: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى محطة ‘الحرة’ مساء أمس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون.

وأكد رئاسة الجمهورية في بيان لها مقتضب على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرص عون على رفض ما يسيء للدول الشقيقة والصديقة عموما والسعودية ودول الخليج خصوصا.

وقال وهبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة الأمريكية، إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وبدوره ، علق رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، مؤكدا أنها تصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية، وتابع: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".

وبحسب صحف عربية قال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "كلام وهبة لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بعواقب وخيمة على لبنان".

وأكد أنه "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، وأنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة.