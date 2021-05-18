أكبر منافسي إردوغان في الانتخابات يعلن عن حزب جديد

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انقرة: أعلن أكبر منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في انتخابات 2018 الثلاثاء عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة.

ومثّل محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30,64 بالمئة من الأصوات وخسر أمام إردوغان الذي نال 52,6 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.

ونجح إنجه الخطيب المفوه يومها في تشكيل قاعدة مؤيدين قوية رغم الإعلان عن الانتخابات المبكرة قبل أشهر قليلة على تنظيمها.

لكن السياسي البالغ 56 عاما اختلف مع قادة الحزب وخسر معركة قيادة الحزب اليساري أمام كمال كيليشدار أوغلو.

ولم يخف إنجه طموحاته السياسية منذ أدائه القوي في 2018.

وروج لنموذجه القومي العلماني في جولة في أنحاء البلاد أطلق عليها "حركة الوطن في 1000 يوم" في 2020.

وكشف عن اسم حزبه الجديد وهو "حزب الوطن" واتهم حكومة إردوغان ب"نهب" الدولة. وقال أمام تجمع في الهواء الطلق ضم أنصاره في أنقرة "سوف نغيّر تركيا".

وأضاف "لا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية في تقديم حل واحد لمشكلات بلدنا". ويتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في حزيران/يونيو 2023.

وتراجعت نسبة التأييد لإردوغان منذ 2018 بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة الوطنية والنسبة المرتفعة لمعدلات البطالة.

لكنه لا يزال يتقدم على جميع المنافسين المحتملين بحسب استطلاعات الرأي.