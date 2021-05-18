بريطانيا: 5 وفيات و1979 إصابة

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"الخليج 365" من لندن: مع دخول المرحلة قبل الأخيرة في خارطة تخفيف قيود كورونا، اليوم الإثنين، تم الإبلاغ عن خمس وفيات أخرى و 1979 حالة في المملكة المتحدة في أحدث الأرقام اليومية.

ويقارن هذا الرقم مع الوفيات الأربع في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي و1926 حالة مسجلة يوم أمس الأحد. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في المملكة المتحدة إلى 127684.

وحصل 131318 شخصًا آخر على جرعتهم الأولى من لقاح كورونا COVID-19، وحصل 183745 على اللقاح الثاني.

تخفيف القيود

وتأتي هذه الأرقام مع رفع المزيد من القيود في جميع أنحاء إنكلترا اليوم الإثنين، حيث يُسمح الآن للأشخاص بالالتقاء في الهواء الطلق في مجموعات تصل إلى 30 شخصًا، ويمكن أن تفتح الضيافة في الداخل، كما يسمح بالسفر الدولي ويمكن للأشخاص معانقة بعضهم البعض.

وفي اسكتلندا، يمكن لستة أشخاص من ثلاث أسر أن يجتمعوا في الداخل وفي ويلز، يمكن لستة أشخاص الالتقاء في الداخل و50 في المناسبات الخارجية.

وبدأ البريطانيون الأوائل في الوصول إلى البرتغال المدرجة في القائمة الخضراء بعد رفع القيود، بينما سافر آخرون إلى دول مدرجة في قائمة الكهرمان مثل اليونان، على الرغم من نصيحة الحكومة بعدم القيام بذلك.

جونسون يحذر

ومع ذلك، حث رئيس الوزراء بوريس جونسون على توخي الحذر مع رفع القيود. واعترف جونسون بأن وجود البديل الهندي في أجزاء من البلاد قد يؤخر انتقال إنكلترا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من خارطة الطريق - المقرر إجراؤها في 21 يونيو.

وسيؤدي ذلك إلى إزالة جميع القيود القانونية المفروضة على الاتصال الاجتماعي طالما استمرت الاختبارات على اللقاحات ومعدلات الإصابة ومتغيرات فيروس كورونا الجديدة مستوفاة.

وقال: "إننا نبقي انتشار النوع الذي تم تحديده لأول مرة في الهند تحت المراقبة الدقيقة ونتخذ إجراءات سريعة حيث ترتفع معدلات الإصابة.

وأضاف رئيس الوزراء: "لا تشير البيانات الحالية إلى ضغوط غير مستدامة على NHS وسوف يتسارع برنامج التطعيم الاستثنائي لدينا، مع شراء الجرعات الثانية مقدمًا لمنح الحماية القصوى الأكثر ضعفًا".

اجراء الاختبار

وقال: "ولكن الآن يجب على الجميع أن يلعبوا دورهم من خلال إجراء الاختبار مرتين في الأسبوع، والتقدم للحصول على لقاحك عند الاتصال بك وتذكر اليدين والوجه والفضاء والهواء النقي".

وحث جونسون الجميع على توخي الحذر وتحمل المسؤولية عند التمتع بالحريات الجديدة اليوم الإثنين، من أجل إبقاء الفيروس في مأزق.

وتم تكثيف عملية التطعيم في الأماكن التي تشهد ارتفاعًا في الحالات، بما في ذلك مدينة بولتون، حيث تضاعفت الحالات.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن سبب الارتفاع في الحالات في بولتون هو البديل الهندي. وأشار إلى أن هناك 2323 حالة من هذا النوع في المملكة المتحدة، 483 منها في بولتون وبلاكبيرن وداروين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وزع مجلس بولتون أكثر من 6200 جرعة من اللقاح في الوقت الذي تكافح فيه لمكافحة زيادة في الحالات، والتي تم إلقاء اللوم في معظمها على البديل الهندي.