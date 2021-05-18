أسعار الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.