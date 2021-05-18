مدبولي يتفقد وحدات سكن مصر والإسكان ذي الطابع الساحلي بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بتفقد مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها والتي تشمل الإسكان المتميز، ذى الطابع الساحلى، و"سكن مصر"، وغيرهما، وسائر الخدمات الأخرى بالمدينة.

وقبل بدء تفقده لمشروعات الإسكان بالمدينة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنبيه على جميع العاملين بمواقع العمل في كافة المشروعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا حرص الدولة على سلامة جميع المواطنين.

واستجاب رئيس الوزراء لمطلب عدد من العمال في مواقع مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بالتقاط صورة تذكارية معهم، موجها لهم الشكر على جهودهم، ومشيدا بما يقومون به من أعمال متميزة، تظهر صورة حضارية للدولة المصرية العصرية.

وخلال جولته بالمدينة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي والمرافقون عمارات "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنها تتضمن تنفيذ ١٩٦ عمارة سكنية بإجمالي 4704 وحدات سكنية، عبارة عن طابق أرضي و٥ طوابق متكررة، وتتراوح المساحات من ١١٥ حتى ١١٨ مترا، مزودة بمصعد كهربائي، ويحتوى كل دور على ٤ وحدات سكنية، وتبلغ نسبة التنفيذ 94%.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان المتميز، الذي يتم تنفيذه في المدينة، تم مراعاة أن يتخذ الطابع الساحلي نظرا لطبيعة الموقع الجغرافي والسياحي الذي تتمتع به مدينة المنصورة الجديدة، ويتضمن تنفيذ ٥٨ عمارة بإجمالي 1392 وحدة سكنية عبارة عن أرضي و٥ أدوار متكررة، ويحتوى كل دور على ٤ وحدات، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع تصل إلى 82%، ومؤكدا أن مشروعات الإسكان بالمدينة تتضمن كذلك عمارات الإسكان الفاخر "جنة"، والذي يشمل تنفيذ ٤٦٨ عمارة بإجمالي عدد وحدات 11232 وحدة سكنية، عبارة عن أرضي و٥ أدوار متكررة وتتراوح المساحات من ١٠٠ حتى ١٥٠ مترا، وتحتوي على مصعد كهربائي ويحتوى كل دور على ٤ وحدات، وتبلغ نسبة الإنجاز بالمشروع 90%.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة الخدمات، التي تشمل مدرسة المنصورة الجديدة للغات والمسجد والسوق، وتجول الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء المدرسة، التي تضم ٣٣ فصلا بمركز خدمات جنة وتقع في المنطقة الثانية، وتضم مراحل : حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، كما أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي وتصل نسبة تنفيذهما إلى 92%، ومركز طبي وتبلغ معدلات تنفيذه 59 %، بالإضافة إلى ٨ أسواق تجارية بنسبة تنفيذ تصل إلى 98%، كما أن معدلات تنفيذ مبنى جهاز المدينة تبلغ 64%، لافتا إلى أنه تم البدء كذلك في تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بمختلف مشروعات الإسكان، كما أثنى على التصميمات الجيدة لكافة مناطق الخدمات بالمدينة، مؤكدا أنه عند اكتمال تنفيذ المشروعات الأخرى بالمدينة ستغير وجه المدينة بالكامل، وستكون مدينة مبهرة على ساحل البحر المتوسط.