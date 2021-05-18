إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 153 قتيلا

اسماعيل عبد الحي - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 أشخاص لقوا حتفهم و43 آخرين أصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث تم إستهداف منازل المدنيين ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق.

وأفاد الدفاع المدني في غزة اليوم الأحد، بأن إسرائيل إستهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل إنتشال المصابين من بين الأنقاض.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا شمال قطاع غزة، وقصفت مكتبي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.

وإستهدفت منزل السنوار ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس بجنوب القطاع بأكثر من 15 صاروخا، ما أدى إلى تدمير المنزلين وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.

وقامت الطائرات الحربية بتدمير واسع في الشوارع خاصة في غزة

وحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة، فقد وصل مجموع عدد القتلى إلى 153، وأصبح هناك أكثر من 1100 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

المصدر: RT+ معا