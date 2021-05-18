الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات ضد مواطنين روس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أكد خلاله تمديد لمدة عام، حتى 18 أيار 2022، تأثير نظام العقوبات على الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيار 2019، وطال عددا من المواطنين الروس.

وبحسب البيان الذي صدر أمس الاثنين، وافقت بروكسل على تمديد نظام العقوبات على الهجمات الإلكترونية ضد الدول المشاركة فيها، أو المنظمات الدولية، لمدة سنة.

تم فرض عقوبات ضد شركة وأربعة مواطنين روس في تموز عام 2020، بوضعهم في القائمة السوداء، بزعم مشاركتهم في هجمات إلكترونية.

وفي 22 تشرين الاول من العام الماضي وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل شخصين آخرين وكيانا قانونيا من روسيا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.