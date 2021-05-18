نزوح أكثر من 58 ألف مدني في غزة

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

رفعت هجمات أمس الإثنين إلى 58 ألفا عدد الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم في غزة، في الوقت الذي قصفت فيه إسرائيل مساء أمس المختبر المركزي لاختبارات كشف فيروس كورونا.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن من بين إجمالي النازحين، 42 ألفاً يحتمون في 50 مدرسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، على طول القطاع.

ومن جهتها، نددت وزارة الصحة في القطاع، الذي تحكمها حركة حماس، بـ "القصف المتعمد" للمختبر المركزي لكشف فيروس كورونا.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بـ"هدنة إنسانية" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح المعبر التجاري كرم أبو سالم ومعبر إيريز، الخاضعان لإسرائيل، للسماح للوكالات الإنسانية بالعمل داخل القطاع.

وتدخل الاشتباكات بين الميليشيات الفلسطينية في غزة وإسرائيل يومها التاسع الثلاثاء، دون أي تقدم للتوصل إلى هدنة، وخلفت المواجهات بالفعل 212 قتيلا فلسطينيا في القطاع و 10 قتلى في إسرائيل.