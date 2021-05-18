تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي ارتكبت 145 انتهاكاً في تعز خلال أبريل الفائت

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلن مركز حقوقي عن توثيقه 145 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر ابريل الفائت ارتكبتها مليشيا الحوثي بشكل مباشر ومتعمد.



وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) في تقريره الشهري أن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال، بنيران مليشيا الحوثي.

وحسب التقرير، "فقد قُتل طفلان بشظايا القذائف المدفعية، وقتل مدني واحد برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي، فيما قتل مدنيين اثنين برصاص مباشر، وقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بانفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي، وقتل مدني دهسا بطقم حوثي، فيما قتل مدني آخر تحت التعذيب من قبل مسلحين حوثيين".

ورصد التقرير، إصابة 15 مدنياً بنيران مليشيا الحوثي، بينهم 10 أطفال وامرأتين.

وتوزعت الإصابات حسب التقرير، بين إصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل جراء قذائف الميليشيا المدفعية، وإصابة 8 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها المليشيا، كما أصيب طفل واحد وامرأة واحدة برصاص قناص حوثي، وأصيب 4 مدنيين بينهم طفل برصاص مباشر من المليشيا فيما أصيب 3 مدنيين بينهم طفلان دهسا بطقم تابع للمليشيا.

ووثق الفريق الميداني 7 حالات اختطاف واخفاء قسري نفذتها مليشيا الحوثي بالمحافظة خلال الشهر، كما وثق حالة اعتداء وحالتي انتهاك لحرية الرأي والتعبير.

التقرير رصد تهجير المليشيا لـ35 مدنياً قسرياً في عزلة الطوير العليا بمديرية مقبنة، ونزوح نحو 60 أسرة من منطقة المحمر بمديرية مقبنة بعد استهداف بيوتهم بقصف عنيف من قبل مليشيا الحوثي.

وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي تسببت بتضرر منزلين بشكل كلي و5 منازل بشكل جزئي و6 مركبات نتيجة القصف المدفعي، كما قامت بتفجير منزل