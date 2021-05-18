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اليمن.. المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي يوجه رسالة إلى زملائه بالقضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

وجه  المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ بنش رسالة إلي زملائه بالقضاء.

 

وجاء في نص الرسالة ..

 

إلى زملائي القضاة:

أنتم على حق و تطالبون بحق للشعب والوطن في إيجاد قضاء مستقل وقوي وعادل، يديره مجلس أعلى يعيد للقضاء مكانته وهيبته واستقلاليته من توغل السلطة التنفيذية في شؤونه.

 

أنتم أمام مرحلة مفصلية، وتتحملون الأمانة في أن المطلوب إن يكون قضاء مستقل وقوي وعادل ومجلس جدير باستعادة مكانته وهيبته أو لا يكون.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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