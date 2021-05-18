شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصولهم إلى سبتة .. إسبانيا تعيد 1600 مهاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في إسبانيا اليوم الثلاثاء إنه تمت إعادة نحو 1600 مهاجر إلى المغرب بعدما كانوا وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني شمالي أفريقيا.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا لمحطة "آر.تي.في.إي" التليفزيونية إن نحو 6 آلاف شخص قد وصلوا إلى سبتة أمس الاثنين، حيث قاموا بالسباحة ثم السير بطول ساحل البحر المتوسط من المغرب.

ولم يسبق أن دخل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين الجيب الإسباني الصغير الذي يقطنه نحو 85 ألف نسمة فقط خلال يوم واحد.

وقال الوزير الإسباني إن نحو 1500 شخص من الذين وصلوا منذ صباح الاثنين هم من القصَّر، مضيفا أنه يعتقد أن هناك المزيد يعتزمون الدخول غير القانوني.