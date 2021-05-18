شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 8183 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 8183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و957756 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 364مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 116575.

وتسجل وكالة الإحصاء الاتحادية بيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس آذار 2021.