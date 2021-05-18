شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرة تحمل 48 طنا من المواد الغذائية إلى إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 48 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية إندونيسيا لدعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود وتعزيز جهودها في مواجهة التداعيات الناجمة عن "كوفيد-19".



وقال عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان: " إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، مشيرا إلى أنه تم إرسال هذه الطائرة في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين".

ولفت إلى أن دولة الإمارات أرسلت في أبريل 2020 طائرة تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية لدعم جهود إندونيسيا في مكافحة واحتواء انتشار فيروس /كوفيد-19/، واستفاد منها نحو 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية".